ما جديد "الوثائق السرية" لترامب وبايدن؟

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عند تعيين مستشار خاص للتحقيق في وجود وثائق سرية في منزل الرئيس، جو بايدن، في ديلاوير ومكتب واشنطن السابق، وصف المدعي العام، ميريك غارلاند، التعيين بأنه يؤكد التزام وزارة العدل بالاستقلالية في التحقيقات الحساسة.واستخدم غارلاند صياغة متطابقة في نوفمبر الماضي عند تعيين مستشار خاص مختلف لتحقيق سياسي مختلف في وثائق سرية لشخصية سياسية مختلفة، وهي الرئيس السابق، دونالد ترامب، بسبب الاحتفاظ بسجلات سرية للغاية في فلوريدا، مارلاغو.وحققت وزارة العدل في شؤون البيت الأبيض في الماضي في قضايا أخرى. لكنها تواجه الآن ظاهرة فريدة من نوعها: تحقيقات المستشار الخاص المتزامنة تشمل رئيسين، حالي وسابق.ويؤكد ذلك كيف أن وزارة العدل التي كان لديها منذ ما يقرب من قرنين من الزمان تفويض للمقاضاة دون خوف أو محاباة وجدت نفسها متورطة في السياسة الرئاسية، وفق أسوشييتدبرس.وحتى عندما أوضح غارلاند، الخميس، أن "العمليات العادية" الخاصة بالوزارة يمكنها التعامل مع جميع التحقيقات بنزاهة ، بدا أن التعيين يشير إلى حقيقة أن التحقيقات التي تشمل الرئيس، في هذه الحالة، رئيس غارلاند، مختلفة.إنه يضع غارلاند تحت الضغط لطمأنة الجمهور بأن كلا التحقيقين، على الرغم من اختلافهما في الواقع، يتم التعامل معهما بطرق مماثلة.وقال سولومون ويزنبرغ، الذي شغل منصب نائب كينيث ستار خلال تحقيقات المستشار المستقل في 1990 في قضية الرئيس آنذاك بيل كلينتون "أعتقد أنه ليس فقط القرار الصحيح والقرار الحكيم، أعتقد أنه قرار ضروري سياسيا".وقال براندون فان غراك، المدعي العام السابق لوزارة العدل الذي عمل في فريق المحقق الخاص آنذاك روبرت مولر أثناء التحقيق في العلاقات بين روسيا وحملة ترامب الرئاسية لعام 2016، إن تعيين محقق خاص يمكن أن يساعد في تسريع التحقيق، وضمان حصوله على الموارد المناسبة وخلق "على الأقل تصور الحياد والإنصاف".وتم الإعلان عن التعيين بعد ساعات من كشف البيت الأبيض عن العثور على وثيقة تحمل علامات سرية من وقت بايدن كنائب للرئيس في مكتبته الشخصية، إلى جانب وثائق سرية أخرى تم العثور عليها في مرآبه.وقال غارلاند إن محامي بايدن أبلغوا وزارة العدل، صباح الخميس، باكتشاف الوثيقة السرية في منزل بايدن. واسترجع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لأول مرة وثائق أخرى من المرآب في ديسمبر.وأقر البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن المحامين الشخصيين للرئيس عثروا على "عدد صغير" من الوثائق السرية في مكتب معهده السابق في واشنطن. ودفع هذا الاكتشاف غارلاند إلى أن يطلب من المدعي العام الأميركي في شيكاغو، جون لاوش، وهو أحد أعضاء إدارة ترامب، التحقيق في الأمر، على الرغم من أن لاوش يستعد الآن لمغادرة وزارة العدل.والخميس، عين غارلاند روبرت هور، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة العدل في إدارة ترامب شغل منصب المدعي العام الأميركي في ولاية ماريلاند، للعمل كمستشار خاص.وينضم إلى جاك سميث، المدعي العام السابق للفساد الذي يحقق في الوثائق التي تم العثور عليها في مار لاغو والجهود المبذولة للتراجع عن نتائج انتخابات 2020.وهناك تاريخ طويل من المدعين العامين المعينين خصيصا الذين تم تكليفهم بالتحقيق في الفضائح السياسية ، بما في ذلك إيران كونترا خلال رئاسة رونالد ريغان ووايت ووتر خلال رئاسة كلينتون. لكن القانون الذي سمح بتعيين مستشار مستقل خارج وزارة العدل انتهى في عام 1999 بعد تحقيق مثير للانقسام السياسي أدى إلى عزل كلينتون من قبل مجلس النواب ولكن تمت تبرئته في مجلس الشيوخ.وحل محلها لوائح وزارة العدل الجديدة التي سمحت للمدعي العام بتعيين "مستشار خاص" مثل سميث وهور. وكان الغرض من النظام الجديد هو ضمان إشراف وزارة العدل النهائي على التحقيقات الحساسة بدلا من مدع عام مستقل يمكنه العمل دون رقابة ودون إشراف.وعلى الرغم من أن النائب العام يحتفظ بالسلطة النهائية على قرارات المستشار الخاص، إلا أن المستشارين الخاصين لديهم حرية رفع أي قضايا يرونها مناسبة. ويحق لهم الحصول على مساحة مكتبية وغالبا ما تكون باهظة الثمن. إذ على سبيل المثال، كلف تحقيق مولر أكثر من 25 مليون دولار من في أول عام ونصف العام.ومن غير الواضح مدى التفاعل التفصيلي الذي سيجريه غارلاند مع مستشاريه الخاصين، على الرغم من أنه قال يوم الخميس إن هور "لن يخضع للإشراف اليومي لأي مسؤول" في وزارة العدل.وقد أشار المسؤولون إلى أنه من المتوقع أن يقبلوا مسار العمل الموصى به من قبل المستشار الخاص ما لم يكن بعيدا عن العملية العادية للوزارة.كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحقيق في الوثائق السرية سيؤدي إلى اتهامات جنائية أو كيف يمكن أن يؤثر تحقيقا المستشار الخاص على بعضهما البعض. على الرغم من أن تحقيق بايدن أحدث بكثير من تحقيق ترامب ، إلا أنه لم يكن هناك أي تلميح لنفس الادعاءات التي تم توجيهها علنا بالفعل في قضية ترامب، كما تقول وزارة العدل منذ فترة طويلة إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى رئيس حالي.وقالت ماري ماكورد، وهي مسؤولة سابقة في الأمن القومي بوزارة العدل، إنها تتوقع أن يزن سميث الحقائق والأدلة في مار لاغو كما كان من قبل. وإمكانية أن تنتهي هذه القضية بتوجيه لائحة اتهام موجودة قبل تعيين محام خاص بوقت طويل.وقالت إنه حتى قبل تعيين محام خاص، "كان الجمهور الأميركي يعتقد بالفعل أن هذا تحقيق جنائي".وفي حالة ترامب، قال مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه بالإضافة إلى الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات الدفاع الوطني، فإنهم يحققون أيضا في عرقلة محتملة لهذا التحقيق.وفشل ممثلو ترامب لعدة أشهر في إعادة الوثائق السرية إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية.وفي قضية ترامب عاد العملاء إلى مار لاغو في أغسطس الماضي بمذكرة تفتيش، وجمعوا أكثر من 100 وثيقة تحمل علامات تصنيف، بما في ذلك على مستوى سري للغاية، اختلطت بين ممتلكات ترامب الشخصية.ويبدو هذا مختلفا تماما عن مسألة بايدن حتى الآن. لكن ويزنبرغ قال إن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق لتحديد مدى الاختلاف.وقال: "الأمر متروك للأشخاص الذين يقومون بالتحقيق لتحديده. (الحرة)