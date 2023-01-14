14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"فيضانات كارثية"... هذا ما ستشهده كاليفورنيا
Lebanon 24
14-01-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن وسط ولاية كاليفورنيا الأميركية معرض لخطر "فيضانات كارثية" في نهاية هذا الأسبوع.
وتشهد الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة منذ ثلاثة أسابيع هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية. وأودت سلسلة من العواصف بحياة 19 شخصا على الأقل وفقا للسلطات، بسبب فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط أشجار.
Advertisement
وسجل منخفض جوي جديد في كاليفورنيا يوم الجمعة، ما أثار قلق السلطات في وسط الولاية. وفقا للتوقعات، فقد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم بسبب ارتفاع الأمواج، وقد تغمر المياه مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.
وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن "وادي ساليناس السفلي بكامله سيشهد فيضانات كارثية". وأضافت أن "مدينة ساليناس بكاملها معرضة لخطر الفيضانات. وستغرق معظم مناطق كاستروفيل. وستفيض كل الطرق القريبة من نهر ساليناس وستصبح غير سالكة"، ومن المتوقع أن تغمر المياه أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
وكل البنية التحتية والطرق والمنازل معرضة لخطر حدوث أضرار جسيمة.
وتلقت نواح عدة في المنطقة أوامر بالإخلاء، فيما تبقى شبه جزيرة مونتيري مهددة بالانقطاع عن العالم إذا تسببت المياه بقطع الطرق. وحذر المسؤولون في مونتيري في وقت سابق هذا الأسبوع من أن "سكان شبه الجزيرة ومنطقة ساليناس يجب أن يتوقعوا أن يعزلوا لمدة يومين أو ثلاثة".(أ ف ب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبيرٌ يكشفُ سبب صعود الدولار.. متى سيتوقف "الإرتفاع"؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشفُ سبب صعود الدولار.. متى سيتوقف "الإرتفاع"؟
15:08 | 2023-01-13
13/01/2023 03:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بتسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بتسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-13
13/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير فرنسي يكشف الأمر الذي سرّع "تدمير لبنان".. ماذا قيلَ عن "الإنهيار"؟
Lebanon 24
تقرير فرنسي يكشف الأمر الذي سرّع "تدمير لبنان".. ماذا قيلَ عن "الإنهيار"؟
08:00 | 2023-01-13
13/01/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار صدر.. ويليام نون سيبقى موقوفاً وهذا ما جرى معه داخل مركز "أمن الدولة"
Lebanon 24
القرار صدر.. ويليام نون سيبقى موقوفاً وهذا ما جرى معه داخل مركز "أمن الدولة"
16:33 | 2023-01-13
13/01/2023 04:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شهرين من طلاقه... الفنان المعروف يتزوّج سرّاً من شبيهة زوجته السابقة! (صور)
Lebanon 24
بعد شهرين من طلاقه... الفنان المعروف يتزوّج سرّاً من شبيهة زوجته السابقة! (صور)
08:52 | 2023-01-13
13/01/2023 08:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2023-01-14
خلال 5 أسابيع.. قفزة كبيرة لإصابات "كورونا" في الصين والرقم كبير!
06:30 | 2023-01-14
بريطانيا تستنكر إعدام علي رضا أكبري في إيران: "الأمر لن يمرّ بلا رد"
06:00 | 2023-01-14
ما هي عقوبة راشق الملك تشارلز بالبيض؟
05:30 | 2023-01-14
"قضية اغتصاب" تلاحق ترامب.. وقاض يرفض طلبه
05:08 | 2023-01-14
الأمير هاري حذف 400 صفحة متعلقة بشقيقه ووالده.. وماذا طلب من العائلة الملكيّة بشأن زوجته؟
05:00 | 2023-01-14
"استطلاع".. هكذا سيراقب "الناتو" النشاط العسكري الروسيّ
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
14/01/2023 14:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
14/01/2023 14:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
14/01/2023 14:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact