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عربي-دولي

انفجارات تهزّ كييف.. قصف روسي يطالُ البنى التحتيّة

Lebanon 24
14-01-2023 | 04:00
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دوت انفجارات عدة في العاصمة كييف، صباح السبت، فيما قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفا استهدف بنى تحتية رئيسية.

وقال نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو على تلغرام إن "هجوماً صاروخياً على منشآت بنى تحتية حيوية" في كييف مستمر.
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وتحدث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحضّ السكان على "البقاء في الملاجئ".

وأضاف: "سمع دوي انفجارات في منطقة دنيبروفسكي، الضفة اليسرى من كييف".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن الضربات أم بسبب تشغيل أنظمة دفاع جوي، إذ لم تتعرض العاصمة الأوكرانية لهجوم منذ ليلة رأس السنة الميلادية.

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