انفجارات تهزّ كييف.. قصف روسي يطالُ البنى التحتيّة

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وقال نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو على تلغرام إن "هجوماً صاروخياً على منشآت بنى تحتية حيوية" في كييف مستمر.وتحدث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحضّ السكان على "البقاء في الملاجئ".وأضاف: "سمع دوي انفجارات في منطقة دنيبروفسكي، الضفة اليسرى من كييف".ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن الضربات أم بسبب تشغيل أنظمة دفاع جوي، إذ لم تتعرض العاصمة الأوكرانية لهجوم منذ ليلة رأس السنة الميلادية.