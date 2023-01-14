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عربي-دولي

"استطلاع".. هكذا سيراقب "الناتو" النشاط العسكري الروسيّ

Lebanon 24
14-01-2023 | 05:00
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في خطوة من شأنها دفع العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا نحو مزيد من التصعيد، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الجمعة، أنه يخطط لنشر 3 طائرات استطلاع في رومانيا الأسبوع المقبل لأداء مهام استطلاعية ولمراقبة النشاط العسكري الروسي.
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وتنتمي طائرات استطلاع التحذير الجوي ونظام التحكم إلى أسطول من 14 طائرة عادة ما يكون مقرها في ألمانيا.

وسترسل 3 طائرات منها الثلاثاء إلى قاعدة جوية قرب بوخارست عاصمة رومانيا، في مهمة يتوقع أن تستمر عدة أسابيع، وذلك بحسب ما قال التحالف في بيان.

وفي السياق، قال أوانا لوغيسكو، المتحدث باسم "الناتو"، في بيان، إن الطائرات "بإمكانها كشف الطائرات على بعد مئات الكيلومترات، ما يجعلها قدرة مهمة لوضع الردع والدفاع في الناتو".

ووفق البيان فقد قامت الطائرات "بدوريات نظامية فوق شرق أوروبا ومنطقة بحر البلطيق لتتبع الطائرات الحربية الروسية قرب حدود الناتو خلال الحرب الروسية-الأوكرانية".

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