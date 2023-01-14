متحور أوميكرون "الجديد" يكشر عن أنيابه في أميركا

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أظهرت بيانات من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن التقديرات تشير إلى أن متحور أوميكرون "إكس.بي.بي.1.5" سريع الانتشار تسبب في 43 بالمئة من حالات كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي يوم 14 كانون الثاني.وتسبب المتحور في 30 بالمئة من الحالات في الأسبوع الأول من يناير، وهو أعلى من النسبة التي قدرتها المراكز الأسبوع الماضي عند 27.6 بالمئة.ومتحور إكس.بي.بي.1.5 ذو الصلة بأوميكرون هو حاليا المتحور الأكثر انتقالا، وهو أحد سلالات إكس.بي.بي، الذي تم رصده لأول مرة في أكتوبر 2021، المتكون من خليط بين متحورين اثنين آخرين من متحورات أوميكرون.