إيران تفرج عن أستاذ جامعي بولندي احتجزته بتهم "تجسس"

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أن إيران أفرجت عن أستاذ جامعي بولندي احتجزته سلطات طهران في سبتمبر 2021 بتهم التجسس.



وذكرت "بلومبرغ" أن المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا كتب على تويتر دون الخوض في تفاصيل، أن ماسيج والتشاك من جامعة كوبرنيكوس، والذي كان محتجزاً بتهمة التجسس "في أمان مع أسرته".

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