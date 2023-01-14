Advertisement

عربي-دولي

إيران تفرج عن أستاذ جامعي بولندي احتجزته بتهم "تجسس"

Lebanon 24
14-01-2023 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1028665-638092920468381467.jpg
Doc-P-1028665-638092920468381467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أن إيران أفرجت عن أستاذ جامعي بولندي احتجزته سلطات طهران في سبتمبر 2021 بتهم التجسس.

وذكرت "بلومبرغ" أن المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا كتب على تويتر دون الخوض في تفاصيل، أن ماسيج والتشاك من جامعة كوبرنيكوس، والذي كان محتجزاً بتهمة التجسس "في أمان مع أسرته".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2023-01-14
16:00 | 2023-01-14
16:00 | 2023-01-14
15:30 | 2023-01-14
15:00 | 2023-01-14
14:30 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website