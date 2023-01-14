الأمير هاري حذف 400 صفحة متعلقة بشقيقه ووالده.. وماذا طلب من العائلة الملكيّة بشأن زوجته؟





وقال للصحيفة: "كانت مسودة الكتاب الأولى مختلفة. كانت تضم 800 صفحة، أما الكتاب بصيغته النهائية فيقع في 400 صفحة فقط. كان من الممكن إصدار كتابين على هذا النحو. وكان الجزء الأصعب هو إزالة مقاطع".

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كذلك، طالب الأمير هاري بأنّ تعتذر العائلة الملكية من زوجته ميغان، قائلا: "تعرفون ما فعلتم، وأنا مدرك لسبب قيامكم بذلك، لذا كونوا أنقياء واعتذروا". أكد الأمير هاري في مقابلة نشرتها صحيفة "ذي تلغراف"، أنه أزال فقرات كثيرة من مذكراته، خوفاً من أن والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه ويليام لن "يغفرا" له أبداً بعض المعلومات المحرجة.وقال للصحيفة: "كانت مسودة الكتاب الأولى مختلفة. كانت تضم 800 صفحة، أما الكتاب بصيغته النهائية فيقع في 400 صفحة فقط. كان من الممكن إصدار كتابين على هذا النحو. وكان الجزء الأصعب هو إزالة مقاطع".كذلك، طالب الأمير هاري بأنّ تعتذر العائلة الملكية من زوجته ميغان، قائلا: "تعرفون ما فعلتم، وأنا مدرك لسبب قيامكم بذلك، لذا كونوا أنقياء واعتذروا".



وأضاف: "لو استمعوا لي عندما تحدثت عن مخاوفي لما كنا وصلنا لمثل هذا الموقف. كان بمقدورنا ألا نصل لمثل هذا الموقف".



ولم يكشف هاري في حديث لصحيفة "ديلي تلغراف"، ما الذي يطلب من عائلته الاعتذار عنه، لكنه تحدث في الماضي عن أفراد العائلة المالكة الذين عارضوا علاقته بزوجته ميغان. (العربية)