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عربي-دولي

"قضية اغتصاب" تلاحق ترامب.. وقاض يرفض طلبه

Lebanon 24
14-01-2023 | 05:30
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رفض قاض أميركي، الجمعة، محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب إسقاط قضية رفعتها الكاتبة إي. جين كارول تتهمه فيها بالتشهير والتعدي عليها بعدما أنكر اغتصابه لها في منتصف التسعينيات، واصفا محاولة ترامب بأنها "سخيفة".
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وقال القاضي لويس كابلان في مانهاتن إنه لا يجد وجاهة لحجة ترامب بأنه يتعين رفض مزاعم كارول بخصوص تعرضها للتعدي بموجب قانون في نيويورك لأن القانون يحرمه من الإجراءات المستحقة في ظل دستور الولاية.

وأضاف أن قانون الولاية لا يلزم كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة إيل، بإثبات أنها تعرضت لخسارة اقتصادية جراء تعليقات ترامب، وهو إثبات الذي كان يطلبه ترامب.

وقالت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب: "خاب أملنا من قرار المحكمة" ونعتزم الاستئناف فورا. (سكاي نيوز عربية)
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