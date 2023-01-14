بريطانيا تستنكر إعدام علي رضا أكبري في إيران: "الأمر لن يمرّ بلا رد"

دانت بريطانيا، السبت، إعدام إيران للمسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، الإيراني البريطاني المتّهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدة أنه "لن يمر بلا رد".



Advertisement وقال وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي "إن هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، لن يمر دون رد".



من جهته، وصف رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إعدام أكبري بـ"المروَّع"، معتبراً أنه "عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".



ونفّذ القضاء الإيراني، السبت، حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها. وقال وزير الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي "إن هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، لن يمر دون رد".من جهته، وصف رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إعدام أكبري بـ"المروَّع"، معتبراً أنه "عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".ونفّذ القضاء الإيراني، السبت، حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.

ونشر الإعلام الرسمي الإيراني في اليوم التالي، تفاصيل متعلّقة بأكبري، مشيرا الى أنه سبق أن شغل مهاما في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن حكم الإعدام بحق أكبري نفّذ شنقا بعد إدانته بـ"الافساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

أكبري يبلغ من العمر 61 عاماً (مواليد 21 تشرين الأول 1961)، وتم توقيفه في العام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين آذار 2019 وآذار 2020).

ولم يظهر أكبري، الذي كان يدير مؤسسة فكرية خاصة، علنًا منذ عام 2019، عندما تم اعتقاله.

وكان أكبري مقرباً من علي شمخاني، مسؤول أمني كبير في إيران، مما دفع المحللين للإشارة إلى أن حكم الإعدام الصادر بحقه كان مرتبطا بصراع محتمل على السلطة داخل جهاز الأمن في البلاد وسط الاحتجاجات.

وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف الكثير من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على إيران لحساب أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والاسرائيلية والبريطانية.