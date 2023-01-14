خلال 5 أسابيع.. قفزة كبيرة لإصابات "كورونا" في الصين والرقم كبير!

Advertisement

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية، جياو ياهوي، للصحفيين إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 8 كانون الأول 2022 و12 كانون الثاني 2023.وكانت الحكومة الصينية تقول إن أقل من 40 شخصاً توفوا في الصين بسبب كوفيد-19 منذ 7 كانون الأول وحتى بداية كانون الثاني، عندما تم إلغاء قيود "صفر كوفيد" التي تهدف إلى القضاء التام على الفيروس التاجي – وانتشرت موجات أعداد العدوى.وتشهد الصين زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 بعدما رفعت الشهر الماضي فجأة ومن دون استعدادات تذكر قيودا صارمة للحد من تفشي المرض تمسكت بها على مدى 3 سنوات، وهو ما أحدث ضغطاً كبيراً على المستشفيات ومحارق الجثث، بحسب "فرانس برس".وكانت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ذكرت في وقت سابق أن البيانات الرسمية للإصابات في الصين لا تعكس النطاق الفعلي لتفشي المرض.وفي 5 كانون الثاني، قال المسؤول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، بمؤتمر صحفي، في جنيف: "نعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض فيما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات".