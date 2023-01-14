لهؤلاء.. تأثير "خطير" محتمل للقاح "فايزر" فما هو؟

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نبه نظام أميركي للرقابة الصحية، مؤخرا، إلى أن أخذ جرعات من لقاح "فايزر – بيونتيك" ضد فيروس كورونا، قد يكون مرتبطا بحصول سكتة دماغية لدى عدد من الأشخاص المتقدمين من العمر.وصدر هذا التنبيه من قبل نظام مشترك للرقابة الصحية يعرف اختصارا بـ"VAERS"، بهدف الإبلاغ عن أي آثار جانبية للقاحات "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.وهذا النظام الرقابي أقيم بشراكة وتعاون بين وكالة الغذاء والدواء، والمراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها.وقالت الهيئتان الأميركيتان، إن بيانات التطعيم كشفت عن مشكلة محتملة في مسألة السلامة الصحية، بالنسبة للقاح "فايزر بيونتيك"، وسط الأشخاص الذي تجاوزوا الـ65 من العمر.وذكر المصدر أن هؤلاء المتقدمين في العمر، أصبحوا أكثر عرضة للسكتة الدماغية الأقفارية إثر أخذ اللقاح الذي يقي من مرض "كوفيد 19".وزادت عرضة آخذي اللقاح لهذه السكتات بعد 21 يوما من التطعيم، فيما تحصل السكتة الدماغية الأقفارية من جراء حصول انسداد في الأوعية التي تقوم بنقل الدم إلى الدماغ.وبما أن قاعدة بيانات من دول أخرى بشأن آخذي لقاح "فايزر – بيونتيك" لم تكشف تأثيرا مماثلا، فإن الهيئتين الأميركيتين شددتا على الحاجة إلى مزيد من التحري.ووصف المسؤولون الصحيون هذه التقارير عن السكتات الدماغية بـ"المحدودة"، مستبعدين أن تشكل خطرا سريريا فعليا.ويرى خبراء أن رصد هذه السكتات لدى أشخاص أخذوا اللقاح، لا يعني بشكل جازم أن التطعيم هو الذي سبب لهم هذا الاضطراب الصحي الخطير. (سكاي نيوز)