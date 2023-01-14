Advertisement

عربي-دولي

كاد أن يؤدي لكارثة.. تفاصيل تكشف "سبب" انفجار الغاز في ليتوانيا

Lebanon 24
14-01-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1028721-638093019682581697.jpg
Doc-P-1028721-638093019682581697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس منظومة نقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا، السبت، إن انفجاراً قوياً في خط أنابيب الغاز أدى إلى إخلاء قرية في شمال البلاد كان على الأرجح ناتجاً عن عطل فني.

وتسبب الانفجار مساء الجمعة في تعالي ألسنة اللهب إلى ارتفاع 50 متراً (حوالي 150 قدما) في السماء.
Advertisement

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن تم إجلاء نحو 250 شخصا من قرية فالاكيلي القريبة كإجراء احترازي.

وتم إخماد الحريق بحلول منتصف الليل وعاد السكان إلى منازلهم السبت حيث بدأت أعمال الإصلاح في خط الأنابيب المتضرر.

وقال نيموناس بيكنيوس، رئيس "إيه بي أمبر غريد"، التي تدير نظام نقل الغاز الطبيعي في ليتوانيا: "إن أحد الأسباب المحتملة هو أن الانفجار كان نتيجة عيوب في لحامات خط الأنابيب، لكن التحقيق سيوفر جميع الإجابات في غضون عدة أيام، لا أعتقد أنه نوع من النشاط المتعمد؛ أعتقد أنه حادث".

وينقل خط الأنابيب الغاز من ميناء كلايبيدا على بحر البلطيق في ليتوانيا إلى لاتفيا المجاورة.

وقالت "إيه بي أمبر غريد" إن خط أنابيب مجاور لم يتضرر واستمر في إمداد المستهلكين بالغاز في المنطقة.

بدوره، قال بوفيلاس بالسيوناس، مسؤول حكومي محلي، لوكالة "الأسوشيتد برس": "السكان في أمان الآن، لا يوجد خطر على صحتهم، وتمت استعادة إمدادات الغاز أيضا، لقد ذاب الأسفلت على الطريق، لكن لم يعاني أحد، وهذا هو الشيء الرئيسي".

وأوقفت ليتوانيا واردات الغاز الروسي تماما في نيسان 2022 رداً على اجتياح أوكرانيا.

وتستورد دولة البلطيق الغاز من دول متعددة من خلال محطة كلايبيدا للغاز الطبيعي السائل التي تم بناؤها قبل عقد من الزمن.

وتلبي المحطة جميع احتياجات ليتوانيا من الغاز الطبيعي وتسمح بالتسليم إلى بلدان مجاورة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2023-01-14
16:00 | 2023-01-14
16:00 | 2023-01-14
15:30 | 2023-01-14
15:00 | 2023-01-14
14:30 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website