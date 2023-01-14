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في الضفة الغربية.. استشهاد فلسطينيين إثنين برصاص إسرائيليّ

Lebanon 24
14-01-2023 | 08:30
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استشهد فلسطينيان اثنان برصاص القوات الإسرائيلية، السبت، في جنين بالضفة الغربية، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وذكرت "وفا" أن الشهيدين هما، عز الدين باسم حمامرة (24 عاماً)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاماً)، وكلاهما من بلدة جبع بجنين.
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وبحسب مصادر الوكالة الفلسطينية، فإن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها حمامرة وخليلية عند مفرق جبع ولاحقتهما وأطلقت النار مجدداً باتجاههما مما أدى لاستشهادهما.

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن عدداً من "المخربين" أطلقوا النار من سيارة مسرعة نحو قوات عسكرية إسرائيلية التي ردت بإطلاق النار وذلك خلال "نشاط عسكري" لقوات جيش الدفاع بالقرب من قرية جبع.

وكتب أدرعي على "تويتر": "بعد تمشيط سيارة المخربين عثرت القوات على سلاح من نوع M16 وصادرته. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

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