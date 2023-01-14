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عربي-دولي

شاهدة عيان تكشف ما فعلته القوات الأوكرانية في سوليدار

Lebanon 24
14-01-2023 | 11:00
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قالت سفيتلانا تاراديكو، وهي مواطنة من سكان سوليدار، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إن القوات الأوكرانية قصفت بالقنابل الفسفورية، قافلة إنسانية كانت تنقل اللاجئين من سوليدار.

وأضافت: "عندما غادرنا المدينة تعرضنا لقصف بالفوسفور. القصف كان بالمغنيسيوم والفوسفور. استخدمت القوات الأوكرانية درونات من طراز كوادكوبتر أطلقوا عليها اسم الطيور. لقد استخدموها لقصف المدنيين والعسكريين".
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وشددت تاراديكو، على أن القوات الأوكرانية كانت تضم في صفوفها العديد من الأجانب من بولندا وبريطانيا.

وتابعت: "كان هناك بولنديون وبريطانيون، وكذلك بعض أصحاب البشرة السمراء وعددهم كبير جداً. يجري القتال في منطقتنا من نيسان إلى يومنا هذا. خلال هذه الفترة رأينا الكثير من البولنديين".

وقالت المرأة إن المدنيين في سوليدار حاولوا الحد من الاتصال قدر الإمكان بالمرتزقة الأجانب، وكانوا يختبئون في معظم الأحيان في الأقبية، ولا يغادروها إلا في حالة الضرورة الملحة.

ويوم أمس الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أنجزت تحرير مدينة سوليدار من التشكيلات الأوكرانية مساء الخميس.
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