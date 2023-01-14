شاهدة عيان تكشف ما فعلته القوات الأوكرانية في سوليدار

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وأضافت: "عندما غادرنا المدينة تعرضنا لقصف بالفوسفور. القصف كان بالمغنيسيوم والفوسفور. استخدمت القوات الأوكرانية درونات من طراز كوادكوبتر أطلقوا عليها اسم الطيور. لقد استخدموها لقصف المدنيين والعسكريين".وشددت تاراديكو، على أن القوات الأوكرانية كانت تضم في صفوفها العديد من الأجانب من بولندا وبريطانيا.وتابعت: "كان هناك بولنديون وبريطانيون، وكذلك بعض أصحاب البشرة السمراء وعددهم كبير جداً. يجري القتال في منطقتنا من نيسان إلى يومنا هذا. خلال هذه الفترة رأينا الكثير من البولنديين".وقالت المرأة إن المدنيين في سوليدار حاولوا الحد من الاتصال قدر الإمكان بالمرتزقة الأجانب، وكانوا يختبئون في معظم الأحيان في الأقبية، ولا يغادروها إلا في حالة الضرورة الملحة.ويوم أمس الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أنجزت تحرير مدينة سوليدار من التشكيلات الأوكرانية مساء الخميس.