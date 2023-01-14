من هي أدريانا ميزا توريس المرأة الأقوى في إمبراطورية "إل تشابو" للمخدرات؟

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مع اعتقال نجل إمبراطور المخدرات في المكسيك، أوفيديو غوزمان لوبيز، فإن زوجة الأخير قد برزت إلى الأضواء كأقوى شخصية في كارتل سالينوا، الذي يعتبر أخطر عصابة لترويج وبيع المخدرات في العالم.وبحسب صحيفة "التايمز" اللندنية، فإن أدريانا ميزا توريس، التي يُعتقد أنها في أوائل الثلاثينيات من عمرها، قد رسخت نفسها "ملكة" في "لوس تشابيتوس"، وهو فصيل من كارتل سينالوا.وكان قد جرى القبض على زوجها، وهو نجل خواكين "إل تشابو" غوزمان المسجون في الولايات المتحدة، عقب معارك عنيفة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر مما أدى إلى مصرع 29 شخصًا.وتتباهى ميزا توريس بنفوذها، إذ أضحت تروج لنفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلقب "زوجة الرئيس"، كما تتفاخر بثروتها ومقتنياتها وممتلكاتها عبر سلسلة من المنشورات ومقاطع الفيديو في تطبيق "تيك توك".ولعائلة إدريانا تاريخ حافل في مافيا سينالوا، فوالدها هو راؤول ميزا أونتيفيروس، المعروف بالاسم الحركي "إل إم 6"، والذي كان أحد القيادات الهامة في الكارتل قبل أن يلقى حتفه فى العام 2007.ولقي شقيقها، سيزار راؤول، المعروف باسم "إل ميني إم 6"، مصيرًا مشابهًا لوالده، إذ قتل في تبادل لإطلاق النار، وهو في سن الثامنة عشرة.وجرى الكشف عن دور ميزا توريس في الكارتل في العام 2019 عندما ألقي القبض على زوجها لفترة من الزمن، حيث جمدت السلطات المكسيكية حساباتها المصرفية. (الحرة)