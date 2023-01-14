"في أي وقت"... أنقرة تلوح باحتمال شن عملية برية في سوريا

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أكد المستشار القريب من الرئاسة التركية إبراهيم قالين أن شن عملية عسكرية برية في سوريا "ممكن في أي وقت".وقال قالين لصحافيين من وسائل إعلام أجنبية: "نواصل دعم العملية السياسية" التي بدأت نهاية كانون الأول مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو"، لافتاً إلى أن "شن عملية برية يبقى ممكنا في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة".كما تحدث عن احتمال لقاء جديد بين وزيرَي دفاع تركيا وسوريا يسبق اللقاء المرتقب في منتصف شباط بين وزيرَي خارجية البلدين.وأضاف "نريد الأمن على حدودنا"، مشدداً على وجود قوات كردية على الأراضي السورية.وقال: "نحن لا نستهدف أبداً مصالح الدولة السورية ولا المدنيين السوريين"، إلا أنه لفت إلى أن الضمانات الأمنية التي وعدت بها روسيا والولايات المتحدة بعد العملية التركية الأخيرة في سوريا في العام 2019 "لم يتم الالتزام بها" وأن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا على مسافة 30 كيلومترا من الحدود كما كان موعودا.