Advertisement

عربي-دولي

تونس... مظاهرات معارضة لسعيد في الذكرى الـ12 للثورة

Lebanon 24
14-01-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1028808-638093181308492926.JPG
Doc-P-1028808-638093181308492926.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت شوارع تونس العاصمة على رأسها شارع الحبيب بورقيبة، تعزيزات أمنية مشددة إثر تنظيم أطياف من المعارضة وقفات ومسيرات متعددة تخليداً للذكرى الـ 12 للثورة ضد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتعبيرا عن رفض مسار 25 يوليو الذي أعلنه الرئيس قيس السعيد.
Advertisement

وتقدمت المسيرات جبهة "الخلاص الوطني"، التي تجمع في صفوفها قوى سياسية عديدة من بينها حركة "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة" وغيرها، واستطاعت الجبهة حشد جزء من أنصارها في ساحة "باساج"، حيث حاول المشاركون السير نحو شارع الحبيب بورقيبة رغم الطوق الأمني الشديد، وردد المتظاهرون شعارات ضد الرئيس قيس سعيد، واصفةً قرارته بـ "الانقلابية"، ومطالبة بـ "الوحدة الوطنية بين مختلف المشارب السياسية".

من جهته ندد الحزب "الدستوري الحر"، برفض السلطات التونسية منحه ترخيص للسير نحو قصر قرطاج، مؤكدا، عبر رئيسته عبير موسي، أن الحزب "سيتحرك نحو قرطاج حتى من دون ترخيص".

وحاول الحزب "الدستوري الحر"، طيلة الساعات الأولى من نهار اليوم التوجه نحو قصر قرطاج، بدون أن يفلح في كسر الطوق الأمني.
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2023-01-14
16:00 | 2023-01-14
16:00 | 2023-01-14
15:30 | 2023-01-14
15:00 | 2023-01-14
14:30 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website