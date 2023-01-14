"العدل الدولية" تعقد جلسات استماع علنية في دعوى أذربيجان على أرمينيا

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أعلنت محكمة العدل الدولية عقد جلسات استماع علنية لمناقشة ادعاء أذربيجان على أرمينيا، بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصري.وقال البيان: "في 31 من كانون الثاني ستنظر محكمة العدل الدولية في استئناف الجانب الأذربيجاني من أجل اتخاذ تدابير عاجلة في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ردا على الانتهاك المتعمد لحقوق الأذربيجانيين من أرمينيا. وستعقد جلسات الاستماع في مقر المحكمة في لاهاي بهولندا.يُشار إلى أن وزارة الخارجية الأذربيجانية، قالت سابقا في تعليقها على الدعوى المرفوعة ضد أرمينيا، إن لدى باكو أدلة جديدة على قيام الجانب الأرمني، منذ العام 2021، بنصب أفخاخ متفجرة في المباني السكنية بإقليم قره باغ.وفي أيلول من العام 2021، رفعت أرمينيا دعوى قضائية ضد أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري ضد الأرمن، وأشارت في الدعوى إلى أن أذربيجان "دعمت سياسة الكراهية تجاه الأرمن، مما أدى إلى تعرضهم للتمييز والمجازر والتعذيب".