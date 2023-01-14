Advertisement

عربي-دولي

"العدل الدولية" تعقد جلسات استماع علنية في دعوى أذربيجان على أرمينيا

Lebanon 24
14-01-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1028815-638093190743729021.jpg
Doc-P-1028815-638093190743729021.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت محكمة العدل الدولية عقد جلسات استماع علنية لمناقشة ادعاء أذربيجان على أرمينيا، بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصري.

وقال البيان: "في 31 من كانون الثاني ستنظر محكمة العدل الدولية في استئناف الجانب الأذربيجاني من أجل اتخاذ تدابير عاجلة في إطار الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ردا على الانتهاك المتعمد لحقوق الأذربيجانيين من أرمينيا. وستعقد جلسات الاستماع في مقر المحكمة في لاهاي بهولندا.
Advertisement

يُشار إلى أن وزارة الخارجية الأذربيجانية، قالت سابقا في تعليقها على الدعوى المرفوعة ضد أرمينيا، إن لدى باكو أدلة جديدة على قيام الجانب الأرمني، منذ العام 2021، بنصب أفخاخ متفجرة في المباني السكنية بإقليم قره باغ.

وفي أيلول من العام 2021، رفعت أرمينيا دعوى قضائية ضد أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري ضد الأرمن، وأشارت في الدعوى إلى أن أذربيجان "دعمت سياسة الكراهية تجاه الأرمن، مما أدى إلى تعرضهم للتمييز والمجازر والتعذيب".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2023-01-14
16:00 | 2023-01-14
16:00 | 2023-01-14
15:30 | 2023-01-14
15:00 | 2023-01-14
14:30 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website