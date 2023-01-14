المقداد: لا تطبيع مع تركيا دون خروجها من سوريا

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أشار وزير الخارجية السورية فيصل المقداد إلى أنه سيتعين على تركيا إنهاء وجودها العسكري في بلاده لتحقيق تقارب كامل.وقال المقداد بعد لقائه مع نظيره الإيراني في دمشق: "لا يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا من دون إزالة الاحتلال".وأضاف أن أي اجتماع بين الرئيس السوري بشار الأسد والقيادة التركية يعتمد على "إزالة أسباب النزاع".