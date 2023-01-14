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عربي-دولي

خلال جنازة في كنيسة... 4 إصابات بإطلاق نار في لندن

Lebanon 24
14-01-2023 | 14:30
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إستجاب عناصر الشرطة البريطانية لتقارير تفيد بإطلاق نار على كنيسة أثناء مراسم جنازة، شمالي لندن.

وتواجدت الشرطة بكثافة في المنطقة، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.

وأصيب 3 نساء، تتراوح أعمارهن بين 48 و54 و41، وطفلة صغيرة بعمر السابعة في الحادث، حيث يعتقد أن النار أطلقت من سيارة متحركة، ولا يزال البحث عنها جارياً.
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ولا يُعتقد أن إصاباتهم تهدد حياتهم، لكن الامرأة البالغة من العمر 48 عاما تعاني من إصابة قد تغير حياتها.
المصدر: سكاي نيوز
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