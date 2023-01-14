قصف روسي جديد على مرافق الطاقة الأوكرانية

Advertisement

وكان الجيش الروسي أعلن الجمعة أنه استكمل بسط سيطرته على سوليدار، وهو ما نفته كييف التي أكدت أن "معارك طاحنة" لا تزال تدور في هذه المدينة الصغيرة.

أعلن وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا بسبب القصف.وقال: "اليوم هاجم العدو البلاد ومرافق الطاقة فيها وشبكة الكهرباء مجددا".وأضاف أن "هناك هجمات على مناطق خاركيف ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وزابوريجيا وفينيتسيا وكييف. بسبب القصف فُرض قطع للكهرباء بشكل طارئ في معظم المناطق".