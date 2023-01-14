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عربي-دولي

قصف روسي جديد على مرافق الطاقة الأوكرانية

Lebanon 24
14-01-2023 | 15:30
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أعلن وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا بسبب القصف. 

وقال: "اليوم هاجم العدو البلاد ومرافق الطاقة فيها وشبكة الكهرباء مجددا".

وأضاف أن "هناك هجمات على مناطق خاركيف ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وزابوريجيا وفينيتسيا وكييف. بسبب القصف فُرض قطع للكهرباء بشكل طارئ في معظم المناطق".
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وكان الجيش الروسي أعلن الجمعة أنه استكمل بسط سيطرته على سوليدار، وهو ما نفته كييف التي أكدت أن "معارك طاحنة" لا تزال تدور في هذه المدينة الصغيرة.
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