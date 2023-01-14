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بعد يومين على تعليق العمل فيه... إعادة فتح مطار كوسكو في جنوب البيرو

Lebanon 24
14-01-2023 | 16:00
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أعيد فتح مطار كوسكو الدولي، بوابة الدخول الرئيسية للسياح الوافدين إلى جنوب البيرو، السبت بعدما أغلق مرتين بسبب أعمال عنف تخلّلت التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ نحو شهر. 
     
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وتسعى وزارة النقل من خلال هذه الخطوة إلى إنعاش قطاع السياحة في هذه المنطقة التي تضم معلم ماتشو بيتشو الشهير والتي تعد واحدة من أبرز مصادر جذب العملات الأجنبية للبلاد.
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