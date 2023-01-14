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عربي-دولي

بريطانيا تسحب سفيرها من إيران مؤقتاً

Lebanon 24
14-01-2023 | 16:30
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أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن بلاده ستسحب سفيرها من إيران مؤقتاً، في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، مضيفاً أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.
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وأضاف: "من المهم إدراك أن ردنا لا يقتصر بالضرورة على الإجراءات التي أعلنت عنها اليوم".
 
وتابع: "سأقرر بشكل واضح بالتشاور مع زملائي في الحكومة، ما هي الإجراءات الأخرى التي قد نختار اتخاذها، ولكنني لن أتكهن بها اليوم".
المصدر: الشرق
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