كوريا الشمالية تندّد بتصريحات غوتيريش بشأن برنامجها النووي

Advertisement

ندّدت كوريا الشمالية بتصريحات أطلقها مؤخراً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصف فيها البرنامج النووي لبيونغ يانغ بأنه "خطر واضح وقائم".وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2022، مع إجراء كوريا الشمالية اختبارات على أسلحة كل شهر تقريباً، بما في ذلك إطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات هو أكثر صواريخها تقدماً على الإطلاق.وقال غوتيريش، الخميس، خلال اجتماع لمجلس الأمن، حول سيادة القانون ترأسه وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي: "إن برنامج الأسلحة النووية غير القانوني الذي تتبعه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يمثل خطراً واضحاً وقائماً، ويقود المخاطر والتوترات الجيوسياسية إلى آفاق جديدة".