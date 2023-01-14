"لا يمكننا إسقاطه".. هذا ما كشفته أوكرانيا عن صاروخ كروز "كي إتش 22"

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أولشوك، ان صاروخ كروز من طراز "كي إتش 22" هو الذي أصاب المبنى السكني في مدينة دنيبرو وسط شرق البلاد، أمس السبت، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وحسب آخر تحديث، قتل 12 شخصا وأصيب 73 من بينهم 14 طفلا، نتيجة الهجوم الصاروخي على مبنى شاهق في دنيبرو.

وأكد أولشوك فجر اليوم الأحد، أن "القوات الروسية أطلقت في هجمتها الصاروخية الأخيرة 5 صواريخ كروز من طراز كي إتش 22 فوق الأراضي الأوكرانية، من 5 قاذفات بعيدة المدة من طراز تي يو 22 إم 3، وتم تنفيذ عمليات الإطلاق من منطقة كورسك ومن مياه بحر أزوف".

وبحسب المسؤول العسكري، انطلق أحد هذه الصواريخ من كورسك وأصاب مبنى شاهقا في مدينة دنيبرو، حيث تم الكشف عن موقع الإطلاق التقريبي والارتفاع وسرعة الصاروخ بوسائل الرادار.

وتابع أولشوك: "ليس هناك شك أن الصاروخ الذي استهدف دنيبرو هو من طراز كي إتش 22".

ولفت قائد القوات الجوية إلى أن القوات الأوكرانية ليست لديها أي أسلحة قادرة على إسقاط هذا النوع من الصواريخ.

وأضاف في بيانه: "منذ بداية الحرب تم إطلاق اكثر من 210 صواريخ من هذا النوع على الأراضي الأوكرانية. ولم تسقط الدفاعات الأوكرانية المضادة للطائرات والصواريخ أيا منها".

ما هو صاروخ كروز "كي إتش 22"؟

يبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ المدمر حوالى 950 كيلوغراما، ويصل مداه إلى 600 كيلومتر كحد أقصى. وعند إطلاقه من مسافات بعيدة، يمكن أن يصل الانحراف عن الهدف إلى مئات الأمتار.

بحسب القوات الجوية الأوكرانية، فإن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التي قد يتم توفيرها في المستقبل لأوكرانيا من قبل الشركاء الغربيين، وحدها قادرة على اعتراض مثل هذه الأهداف الجوية.

وهذه الأنظمة التي تحدث عنها قائد القوات الجوية، تتمثل بمنظومة "باتريوت باك 3" الأميركية، أو منظومة "سامب تي" المصممة خصيصا لحماية ساحة المعركة والمواقع الاستراتيجية الحساسة من صواريخ كروز والصواريخ البالستية والطائرات. (سكاي نيوز)