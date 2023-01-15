بعد تخليها عن سياسة "صفر كوفيد".. ارتفاع هائل بوفيات كورونا في الصين

أوضحت الصين أمس السبت أن نحو 60 ألف شخص من مصابي كورونا توفوا في المستشفيات، منذ تخلت عن سياسة "صفر كوفيد" الشهر الماضي، وهي زيادة ضخمة عن الأرقام المعلنة سابقا وتعقب انتقادات عالمية لبيانات الوباء بالبلاد.

وفي أوائل كانون الأول الماضي، ألغت بكين فجأة سياستها الصارمة لمكافحة الفيروس التي استمرت 3 أعوام وشملت تكرار الاختبارات وتقييد السفر وعمليات إغلاق شاملة، وذلك بعد انتشار الاحتجاجات في أواخر نوفمبر.

وتزايدت الحالات منذ ذلك الحين في أنحاء الصين، التي يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وقالت مديرة إدارة الشؤون الطبية التابعة للجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي، أمس السبت ان الإصابات بالحمى ونقل المرضى للمستشفيات في حالات الطوارئ من جراء كورونا بلغ ذروته بالفعل، وعدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات يواصل الانخفاض.

وأشارت إلى ان العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بـ"كوفيد 19" في المستشفيات بلغ 59938 بين يومي 8 كانون الأول و12 كانون الثاني.

ومن بين هذه الحالات، تسبب فشل الوظائف التنفسية من جراء الإصابة بكورونا في 5503 وفيات، بينما كان السبب في باقي الوفيات مزيجا من أمراض أخرى مع الإصابة بـ"كوفيد 19".

ورحبت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، بإعلان بكين، وجددت مناشدتها للحصول على مزيد من البيانات التفصيلية.

وكانت المنظمة قالت قبل أيام إن الصين تعلن عددا قليلا جدا من الوفيات الناجمة عن الفيروس، ودعت إلى مزيد من المعلومات. (سكاي نيوز)