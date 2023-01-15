دبابات وأسلحة ثقيلة جديدة من بريطانيا إلى أوكرانيا

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في بيان صباح اليوم الأحد، أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2" وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وقال البيان إن لندن "ستعمل على تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدفعية في الأيام المقبلة".

وتابع البيان الذي نشر على موقع الحكومة على الإنترنت: "يرى رئيس الوزراء أن حربا طويلة وجامدة لن تخدم سوى أهداف روسيا".

وأضاف: "لهذا السبب سيتحدث هو والوزراء إلى حلفائنا في أنحاء العالم في الأيام والأسابيع المقبلة، لتكثيف الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتأمين مستقبل أفضل لأوكرانيا". (سكاي نيوز)