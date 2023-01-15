Advertisement

عربي-دولي

فتح تحقيق حول انسحاب أميركا "الفوضوي" من أفغانستان!

Lebanon 24
15-01-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1028899-638093587309760253.png
Doc-P-1028899-638093587309760253.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قرر المعسكر الجمهوري صاحب الأكثرية في مجلس النواب الأميركي البدء بتحقيق برلماني، يوم الجمعة الماضي، في الانسحاب الفوضوي للقوات من أفغانستان في عام ،2021 والذي قتل خلاله 13 جنديا أميركيا جراء هجوم.

 

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول أنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن سلسلة وثائق، خصوصا مذكرات استخبارية أو تبادلات مع طالبان.

 

وقال ماكول: "من السخيف والفاضح أن ترفض إدارة بايدن مرارا طلباتنا للتدقيق وأن تواصل حجب المعلومات حول الانسحاب". وحذر من أنه في حال الرفض لن تتردد اللجنة في الانتقال إلى "عملية ملزمة".

 

انسحاب فوضوي

وسحب الرئيس الديمقراطي جو بايدن في آب 2021 قوات بلاده من أفغانستان لينهي أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. لكن الفوضى التي رافقت عمليات الانسحاب تلك وكذلك عودة طالبان إلى السلطة وضعتا بايدن في مواجهة انتقادات شديدة.

 

وقتل 13 جنديا أميركيا في 26 آب 2021 في هجوم بقنبلة خارج مطار كابل خلف 173 قتيلا بالإجمال.

 

وتفاوض دونالد ترمب على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أثناء وجوده بالبيت الأبيض، لكن الحزب الجمهوري لطالما انتقد الطريقة التي نفذ بها سلفه بايدن العملية.

 

وردّت وزارة الخارجية مؤكدة "الالتزام بالعمل مع لجان الكونغرس المخوّلة الإشراف على السياسات الخارجية الأميركية" لمساعدتها في "إجراء الرقابة على أهدافها التشريعية المشروعة".

 

وقُتل قرابة 2500 جندي أميركي في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، لكن أفغانستان لم تعد أولوية لدى الأميركيين. وقال 50 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجرته مؤسسة غالوب بعد عام من الانسحاب، إن الحرب بكاملها كانت خطأ. (العربية)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2023-01-15
08:40 | 2023-01-15
08:30 | 2023-01-15
08:00 | 2023-01-15
07:53 | 2023-01-15
07:30 | 2023-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website