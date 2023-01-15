زيلينسكي يؤكد: هذا هو السبيل لصد الهجمات الروسية

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا أمس السبت، مشددا على أن "الإرهاب" الروسي لا يمكن وقفه إلا في ساحة المعركة.

وأضاف زيلينسكي في كلمته اليومية "هل من الممكن وقف الإرهاب الروسي؟ نعم يمكن. هل يمكن أن يتم ذلك بأي طريقة أخرى غير ساحة المعركة في أوكرانيا؟ للأسف لا".

مقتل 9 بقصف مبنى سكني

وقتل تسعة أشخاص بينهم فتاة تبلغ 15 عاما وجرح 64 بينهم 14 طفلا، في ضربة طالت مبنى سكنيا في دنيبرو شرق البلاد، أمس السبت، وفق ما أفادت السلطات.

وأوضح زيلينسكي أن المبنى "سقط جميع طوابقه (الثمانية) نتيجة انفجار صاروخ روسي".

وفي كريفي ريغ في جنوب البلاد، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر جراء قصف مبان سكنية، وفق حصيلة رسمية.

وفي منطقة سومي شمال البلاد، أصيب مدني بشظايا جراء قصف مدفعي من الأراضي الروسية، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن "العالم يجب أن يوقف هذا الشر"، فيما أعلنت مولدوفا أنها عثرت على حطام صواريخ في أراضيها قرب قرية لارغا في شمال البلاد. (العربية)