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عربي-دولي

بعدما ضربتها الفيضانات.. بايدن يعلن هذه الولاية "منطقة كارثة كبرى"

Lebanon 24
15-01-2023 | 05:00
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بعدما ضربتها الفيضانات، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، ولاية كاليفورنيا "منطقة كارثة كبرى"، فيما أمر بتوجيه مساعدات فيدرالية لمواجهة آثارها بالمناطق المتضررة.

 

وتشهد الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة منذ 3 أسابيع هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية، في ظل عاصفة هي الثامنة على التوالي التي تضرب أراضيَ غير قادرة على امتصاص مزيد من الأمطار.

 

وأودت سلسلة من العواصف بحياة 19 شخصًا على الأقل وفقًا للسلطات بسبب فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط أشجار.

 

وسجل منخفض جوي جديد في كاليفورنيا، يوم الجمعة الماضي، ما أثار قلق السلطات في وسط الولاية. وفقًا للتوقعات، قد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم بسبب ارتفاع الأمواج، وقد تغمر المياه مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.

 

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية في وقت سابق من أن "وادي ساليناس السفلي بكامله سيشهد فيضانات كارثية". (سكاي نيوز)

 

 

 

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