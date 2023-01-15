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عربي-دولي

"عملية إرهابية كل يوم" في سوريا.. صحوة انتقامية لداعش!

Lebanon 24
15-01-2023 | 04:30
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كثف تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال الأسبوعين الماضيين، من ضرباته في مناطق شمال وشرق سوريا، رغم الحملات الأمنية الموسعة المضادة التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي.

 

فيما حذر مسؤولون عسكريون ومصادر بالأمن القومي الأميركي من أن عودة تنظيم داعش الإرهابي التي لطالما كانت هناك مخاوف بشأنها قد تحدث في 2023، في ظل ظروف مهيئة بالشرق الأوسط وإفريقيا، على رأسها إمكانية شن تركيا عملية برية.

 

ورغم مساعي التطبيع بين دمشق وأنقرة، أكّد المستشار بالرئاسة التركية إبراهيم قالن، أمس السبت، أن شنّ عملية عسكرية برية في سوريا "ممكن في أي وقت"، مضيفا في تصريحات صحفية، أن بلاده "نواصل دعم العملية السياسية" التي بدأت نهاية ديسمبر مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو، لكن شنّ عملية برية يبقى ممكنًا في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة".

 

معدل عملية كل يوم

 وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، أن خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي نفذت 14 عملية في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منذ بداية عام 2023، أي بمعدل عملية كل يوم.

 

وأوضح المرصد في بيان، أن خلايا داعش تواصل عملياتها بمنحى تصاعدي في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشرق وشمال سوريا.

 

وأشار إلى أن الـ 14 عملية التي قام بها التنظيم منذ مطلع العام الجاري تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، وأدت إلى سقوط 12 قتيلا.

 

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "واشنطن تايمز" عن مسؤولين أمنيين أن التنظيم يخطط بشكل شبه مؤكد لحملة انتقامية عنيفة ضد أميركا وشركائها بعد عدة ضربات في سوريا العام الماضي والتي أسفرت عن مقتل العديد من قادة التنظيم وكبار المسؤولين. (سكاي نيوز)

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