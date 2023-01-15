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كارثة في نيبال.. تحطم طائرة على متنها 72 شخصاً (فيديو)

Lebanon 24
15-01-2023 | 01:41
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تحطمت طائرة ركاب على متنها 72 شخصا في منطقة كاسكي بمقاطعة بوكارا وسط نيبال.
 
 
وكانت الطائرة متجهة إلى مدينة بوكارا قادمة من العاصمة كتمندو.
 
 
وذكر التلفزيون الرسمي أن بعض الجثث انتُشلت من موقع تحطم الطائرة التي كانت متجهة إلى مدينة بوخارا قادمة من العاصمة كاتمندو.
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كما أعلنت وسائل إعلام عن وفاة جميع من كان على متن طائرة.
 
 
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم خطوط "ياتي" الجوية سودارشان بارتاولا  لوكالة "فرانس برس"، إنه كان على متن الطائرة 68 راكباً، إضافة إلى طاقم مؤلف من 4 أشخاص، عندما تحطمت الطائرة بين المطار القديم ومطار بوكارا الدولي.


وأكد المتحدث أن "فرق الإغاثة في طريقها إلى موقع الحادث"، مضيفاً: "لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون". (الحدث)
 
 
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