هل ستغير المركبات المدرعة الغربية قواعد المواجهة بالنسبة لأوكرانيا؟

في 5 كانون الثاني، أعلنت ثلاث دول من الناتو - الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا - أنها سترسل إلى أوكرانيا عربات مدرعة لدعم دفاعها ضد الغزو الروسي.

وبحسب موقع "أعلن البيت الأبيض عزمه إرسال خمسين مركبة "برادلي" القتالية إلى أوكرانيا. وبالمثل، سترسل ألمانيا مركبات القتال المشاة "ماردر"، وستوفر فرنسا مركبات القتال المدرعة AMX-10 RC إلى أوكرانيا. هذه المركبات ليست دبابات القتال الرئيسية التي تواصل كييف طلبها، لكنها مع ذلك تشكل إضافات مهمة لأي ترسانة. في الواقع، صُممت مركبات المشاة والاستطلاع المدرعة الأصغر حجمًا والأقل تدريعًا للقتال بالتنسيق مع دبابات القتال الرئيسية. في حين أن هذه المركبات لا تتمتع بضربات مماثلة لدبابات القتال الرئيسية، فإن أسلحتها أكثر من قادرة على تدمير الدبابات الروسية في ساحة المعركة، تمامًا كما فعلت مركبة "برادلي" الأميركية خلال حرب الخليج".

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وتابع الموقع، "يمثل إرسال مركبات "برادلي" و"ماردر" و AMX-10 تحولًا في كيفية تسليح أعضاء الناتو لأوكرانيا. في السابق، أرسلت دول الناتو إلى أوكرانيا معدات سوفيتية من احتياطيات دول كتلة وارسو السابقة، إلى جانب صواريخ ومدفعية الناتو. ستوفر المركبات الجديدة للقوات الأوكرانية القدرة على القيام ببعض العمليات الهجومية على أمل تحرير أجزاء من البلاد الواقعة تحت الاحتلال الروسي. على الرغم من أن التحول إلى أنظمة الأسلحة الغربية سيقلل من اعتماد كييف على موردي الذخيرة غير الغربيين، إلا أن هناك أسبابًا للقلق من أن إدخال ثلاث مركبات متشابهة، ولكنها مختلفة، قد ترهق الشبكة اللوجستية للجيش الأوكراني. على الرغم من أن الناتو هو الأفضل في العالم في تطوير ودمج معايير التشغيل البيني، فلا يوجد نظامان أسلحة لهما نفس المتطلبات اللوجستية، مما قد يشدد على البنية التحتية اللوجستية لأوكرانيا وبالتالي يخفف الآثار الإيجابية التي تتحقق من خلال إدخال أنظمة الأسلحة هذه".

وأضاف الموقع، "يعد تزويد الجنود بمعدات ويب مختلفة وحقائب للظهر أمرا واحدًا، ولكن إعطاء الجيش ثلاث مركبات قتالية مختلفة للمشاة بثلاثة صواريخ مختلفة مضادة للدبابات قد يتسبب في حدوث مشكلات تشغيلية. سيتطلب إدخال مركبات القتال الثلاث الجديدة ثلاث سلاسل توريد مختلفة للصيانة والإصلاح والفحص الشامل، وثلاث عمليات تدريب مختلفة لطواقم العمل، واعتماد ثلاث مجموعات مختلفة من إجراءات التشغيل، وثلاث سلاسل مختلفة لتوريد الذخائر. من غير المحتمل أن يستخدم الجيش الأوكراني المركبات الثلاث في الوحدة عينها، لكنها قد تعمل في نفس المنطقة، مما يزيد من تكاليف الدعم والإدارة فوق ما هو مطلوب لاستخدام نظام سلاح واحد".

وتابع الموقع، "من وجهة نظر لوجستية، عادة ما يكون من أفضل الممارسات الحد من التمايز بين أنظمة الأسلحة أو المركبات إلى الحد الأدنى المطلوب لتلبية متطلبات المهمة، وزيادة الفعالية اللوجستية وتقليل فرص الفشل. أما من وجهة نظر الإستراتيجية العسكرية، فإن تتبع الاختلافات في قدرات النظام ومتطلباته عبر ثلاث منصات لتحقيق نفس القدرة التشغيلية يضفي أعباء معرفية وتخطيطية لا داعي لها على المحارب. من ناحية أخرى، يمكن القول أن توفير ثلاثة أنظمة أسلحة مختلفة قد يزيد من بعض تدابير المرونة. على سبيل المثال، إذا قررت إحدى دول الناتو أنها لم تعد قادرة على دعم أنظمة أسلحتها أو الحفاظ عليها، فستظل أوكرانيا تتمتع بدعم من البلدين الآخرين".

وبحسب الموقع، "كما وأن إضافة ثلاثة أنظمة أسلحة تفتح بشكل معقول المزيد من الفرص لحلفاء الناتو الإضافيين لدعم المجهود الحربي الأوكراني. على سبيل المثال، إذا كان بإمكان حليف أصغر توفير قوة بشرية أو تدريب أو إمدادات أو ذخيرة محدودة فقط، فقد يكون لديهم الآن المزيد من الخيارات للاختيار من بينها عند التفكير في القدرات التي يمكنهم الانفصال عنها دون تقليل استعدادهم في زمن الحرب. علاوة على ذلك، فإن امتلاك مركبات عالية الجودة سيوفر للقوات الأوكرانية حماية وقوة نيران إضافية. يدرك القادة الروس تفوق الآليات الغربية وقد يترددون في تولي الوحدات المجهزة بهذه الأسلحة. في المستقبل، من المرجح أن تظهر أزمة مثل الأزمة في أوكرانيا في النقاط الساخنة العالمية، وستطلب الدول المعرضة للهجوم بالمثل المساعدة لإلغاء المعتدين. إذا كان لحلف الناتو أن يعمل بمثابة ترسانة للديمقراطية، فعلينا أن نتطلع إلى أوكرانيا للحصول على الدروس المستفادة".

وختم الموقع، "يجب أن تعمل دول الناتو معًا لتوفير المركبات وأنظمة الأسلحة التي تمنح الميزة التكتيكية اللازمة لكسب الحرب، وليس فرض ضرائب على البنية التحتية اللوجستية للجيش الأوكراني بمتطلبات لوجستية ومتطلبات صيانة مختلفة. إن توفير المعدات العسكرية، والتدريب، والإمدادات، والدعم أمر يستحق الثناء، ولكن من المهم النظر بقوة في المشكلات والفرص اللوجستية لزيادة الدعم بأدنى حد من النفقات".