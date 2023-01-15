هذا عدد ضحايا الطائرة المنكوبة بنيبال.. وفيديو ينتشر لآخر اللحظات قبل سقوطها

أكد مسؤول بسلطة الطيران المدني في نيبال أن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، اليوم الأحد، عندما تحطمت طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد، فيما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لآخر لحظات للطائرة قبل سقوطها.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جاجاناث نيرولا: "عمليات الإنقاذ مستمرة... كانت الأجواء صافية".

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

Yeti Airlines🇳🇵 aircraft carrying 72 passengers crashed near Pokhara international airport. Details awaited.

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Video: from Nepal media of what is the plane’s final moments. pic.twitter.com/FqRtORFiAJ — Dinakar Peri (@dperi84) January 15, 2023

وقال سودارشان بارتاولا، المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية "ييتي"، إن الطائرة المنكوبة التي تشغلها الشركة ذات محركين ومن طراز (إيه.تي.آر 72) وكانت تقل 72 شخصا من بينهم رضيعان و4 من أفراد الطاقم و10 أجانب.

وحوادث الطائرات ليست نادرة في نيبال التي توجد فيها 8 جبال من بين أعلى 14 قمة في العالم ومن بينها قمة إيفرست إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية. (سكاي نيوز)