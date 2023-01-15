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عربي-دولي

اغتيال برلمانية سابقة.. من هي؟

Lebanon 24
15-01-2023 | 07:30
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أكدت السلطات الأمنية في أفغانستان مقتل مرسال نبي زاده العضو السابق بالبرلمان الأفغاني وأحد حراسها في كابل اليوم الأحد.

وبحسب وسائل إعلام أفغانية، أكد خالد زدران المتحدث الرسمي باسم إدارة أمن كابل لـ "خام برس" مقتل مرسال نابيزادا، الممثل السابق لولاية لغمان في البرلمان الأفغاني، على يد مسلحين مجهولين في الحي الثاني عشر بمدينة كابول.
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وأضاف أنه لم يتم التعرف على الجناة بعد وأن أسباب القتل ما زالت غير واضحة.
 


في غضون ذلك، أصيب شقيق مرسال نبي زاده، لكن عائلته لم تعلق بعد على الحادث الإرهابي. وأضاف المتحدث أن التحقيقات جارية، وسيتم الكشف عن مجريات التحقيق في الوقت المناسب.

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه الحوادث الإرهابية بما في ذلك الهجمات الانتحارية والقتل المستهدف والتفجير مؤخرا، أدى إلى سقوط عشرات القتلى من العسكريين والمدنيين الأفغان. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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