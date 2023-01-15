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بوتين: كل شيء يسري في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة

Lebanon 24
15-01-2023 | 08:30
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ديناميكية العملية الخاصة إيجابية وكل شيء يسري ويتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.
وأضاف الرئيس بوتين في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين في موسكو: "كل شيء يتطور في إطار خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. وآمل أن مقاتلينا سيحققون النتائج المرضية (الانتصارات) بمرات عديدة".
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وكان الكرملين قد أفاد بأن تحرير سوليدار تطلب القيام بعمل ضخم تضمن الكثير من التضحية بالذات والشجاعة البطولية من جانب الجيش الروسي كما في مناطق أخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 12 كانون الثاني الجاري، تحرير سوليدار.

وتعد المدينة مهمة ومدينة استراتيجية، إذ تضمن استمرار تقدم وتحقيق الانتصار للقوات الروسية في اتجاه دونيتسك. ولفتت الوزارة إلى أن تحرير المدينة يمّكن من قطع طرق الإمداد لتجمع القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيموفسك. (روسيا اليوم)   

المصدر: روسيا اليوم
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