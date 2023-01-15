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الإعلان عن تلغيم الجانب الشمالي الغربي لحدود أوكرانيا

Lebanon 24
15-01-2023 | 09:00
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قال فيتالي كوفال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمقاطعة ريفني في أوكرانيا، إنه تم تلغيم الجانب الشمالي الغربي من حدود البلاد. وأشار كوفال إلى أنه تم نشر الألغام على طول حدود أوكرانيا مع بيلاروس في مقاطعة ريفني.  
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وأضاف كوفال: "قمنا في منطقتنا بتلغيم كل محيط الحدود مع بيلاروس".

وأكد كوفال، على أن المستنقعات والغابات الكثيفة تنتشر في شمال مقاطعة ريفني. ووفقا له، تقوم قوات الهندسة في الجيش الأوكراني بتشييد التحصينات وحفر الخنادق المضادة للدبابات بشكل نشيط في شمال المنطقة. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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