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عربي-دولي

في مصر.. الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز

Lebanon 24
15-01-2023 | 07:24
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أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن اكتشاف جديد للغاز وصفته بالمهم في شرق البحر الأبيض المتوسط، أمام السواحل المصرية.
وبحسب بيان للشركة نشره موقع اليوم السابع المصري، فإن الكشف الجديد يقع "في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقع في منطقة امتياز نرجس البحرية".
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وأوضح بيان الشركة أن "بئر نرجس – 1 واجه ما يقرب من 200 قدم (61 م) من الأحجار الرملية الحاملة للغاز من الميوسين والأليغوسين وتم حفره في 1014 قدمًا (309 م) من الماء بواسطة سفينة الحفر ستينا فورث"، مؤكدا أنه "يمكن تطوير الاكتشاف بالاستفادة من القرب من مرافق إيني الحالية".
وأشار إلى أن "الشركة ستطوره بشكل أكبر بفضل منحها مؤخرًا لمناطق الاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس سيتي شرق".
ولفت البيان إلى أن امتياز مصر لمنطقة نرجس البحرية يبلغ 445000 فدان وهو ما يوازي 1800 كيلومتر مربع.

وتعد شركة "شفرون هولدينج سي بي تي إي" المحدودة هي المشغل بحصة 45%، بينما تمتلك الشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة إيني (آي إي برودكشن بي في) 45%، في حين تمتلك شركة ثروة للبترول وهي شركة مساهمة مصرية حصة قدرها 10%.
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