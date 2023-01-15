مفاجأة.. هذا ما كشفه بوتين عن "اقتصاد روسيا"

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وفي حديث لتلفزيون "روسيا 1" الرّسمي، قال بوتين: "الديناميكية إيجابية. كل شيء يمضي وفقاً لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة"، مضيفاً: "آمل أن مقاتلينا سيسعدوننا أكثر بنتائج قتالهم".وفي ما يتعلق بالاقتصاد، قال بوتين إن "الوضع في الاقتصاد مستقر، وهو أفضل بكثير ليس فقط مما توقعه خصومنا ولكن أيضاً مما توقعناه نحن".وتابع: "البطالة عند مستوى تاريخي منخفض. والتضخم أقل مما كان متوقعا، والأهم من ذلك هو أنه يواصل الاتجاه الهبوطي".