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عربي-دولي

مفاجأة.. هذا ما كشفه بوتين عن "اقتصاد روسيا"

Lebanon 24
15-01-2023 | 07:53
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي، وإنه يأمل أن يحقق الجنود الروس المزيد من المكاسب بعد سوليدار.

وفي حديث لتلفزيون "روسيا 1" الرّسمي، قال بوتين: "الديناميكية إيجابية. كل شيء يمضي وفقاً لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة"، مضيفاً: "آمل أن مقاتلينا سيسعدوننا أكثر بنتائج قتالهم".
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وفي ما يتعلق بالاقتصاد، قال بوتين إن "الوضع في الاقتصاد مستقر، وهو أفضل بكثير ليس فقط مما توقعه خصومنا ولكن أيضاً مما توقعناه نحن".

وتابع: "البطالة عند مستوى تاريخي منخفض. والتضخم أقل مما كان متوقعا، والأهم من ذلك هو أنه يواصل الاتجاه الهبوطي".

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