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عربي-دولي

الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان 13 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات

Lebanon 24
15-01-2023 | 11:00
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وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وكوريا الجنوبية 13 مذكرة تفاهم، في مختلف المجالات الاستراتيجية.

وتم اليوم في أبو ظبي، التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم الهادفة لتعزيز أسس التعاون المشترك بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، تحت إشراف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس يون سوك يول.
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وشملت المذكرات، مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية الإستراتيجية بين بنك الصناعة الكوري، وصندوق المبادلة الوطني الإماراتي، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون المالي بين بنك التصدير والاستيراد الكوري، ومؤسسة أبو ظبي للطاقة.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لمشروع التخزين الكوري الإماراتي، الهادف لتوريد النفط إلى كوريا الجنوبية بصورة مستقرة.

وفي مجال الطاقة النووية، تم التوقيع على اتفاقية إدارية خاصة بالطاقة النووية الكورية -الإماراتية، في المجالات السلمية.

 جاء ذلك خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 وتعد هذه الزيارة للرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، لأبو ظبي، الأولى على المستوى الرئاسي، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1980. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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