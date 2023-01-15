سيول تغمر مناطق شرقي ليبيا.. والمنخفض الجوي يتجه إلى مصر

هطلت أمطار غزيرة على مناطق شرق ليبيا، منذ ليل السبت، واستمرت حتى صباح الأحد، وتركزت بنسبة أكبر على مرتفعات الجبل الأخضر، حيث أغرقت المياه الشوارع والطرق في عدة مدن هناك.



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ونتيجة موجة الطقس السيء، قررت هيئة التربية والتعليم في أجدابيا إيقاف الدراسة في الفترة المسائية فقط، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب، كما منعت الأمطار من وصول الطلاب إلى مدارسهم في مناطق أخرى. قال المركز الوطني للأرصاد، إن الأمطار هطلت بنسبة جيدة على الجبل الأخضر، حيث تصل درجة الحرارة هناك إلى 11 درجة مئوية، مع انتشار السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بباقي مناطق الشرق بين 15 و19 درجة مئوية.ونتيجة موجة الطقس السيء، قررت هيئة التربية والتعليم في أجدابيا إيقاف الدراسة في الفترة المسائية فقط، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب، كما منعت الأمطار من وصول الطلاب إلى مدارسهم في مناطق أخرى.

بعد تأثير المنخفض الجوي على مناطق شمال شرق ليبيا بالكامل، تحرك إلى مصر، حيث تتوفر جميع العوامل لهطول الأمطار من "تبريد ورطوبة وبخار ماء وسحب استوائية"، كما كشف المختص في ‏علوم الطقس والمناخ أحمد خليل. (سكاي نيوز)