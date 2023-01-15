تحذير من فيضانات كارثية... بايدن يعلن هذه الولاية منطقة كوارث كبرى!

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن ولاية كاليفورنيا منطقة كوارث كبرى، وأمر بمساعدات فدرالية لمواجهة آثار الفيضانات بالمناطق المتضررة.كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن وسط كاليفورنيا معرض لخطر "فيضانات كارثية" في نهاية هذا الأسبوع، في وقت تضرب عاصفة هي الثامنة على التوالي أراض غير قادرة على امتصاص مزيد من الأمطار.وتشهد الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة منذ 3 أسابيع هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية، حيث أودت سلسلة من العواصف بحياة 19 شخصا على الأقل، وفقا للسلطات بسبب فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط أشجار.