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عربي-دولي

مندوب روسيا: انفراج المفاوضات النووية مع إيران يخفف التوتر الإقليمي

Lebanon 24
15-01-2023 | 12:00
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قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن استكمال مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني هي الطريقة الأفضل لإنهاء ما أسماه بـ"الاتجاهات السلبية في الإقليم".

واعتبر في تغريدة على تويتر، أن تحقيق انفراجة في المفاوضات، من شأنه "تخفيف التوتر" وفتح الطريق أمام "حوار مكثف بشأن الأمن الإقليمي".
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وتابع: "من الواضح أن الدول الغربية ليست مستعدة لذلك".

وزاد أن الدول الغربية "تقوم منفردة وبشكل جماعي بأفعال وتصدر تصريحات تؤدي إلى زيادة التوتر في العالم".
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