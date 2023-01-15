Advertisement

عربي-دولي

مسلحون يخطفون نحو 50 امرأة في شمال بوركينا فاسو

Lebanon 24
15-01-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1029051-638094062704112867.jpg
Doc-P-1029051-638094062704112867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خطف مسلحون يُعتقد أنهم جهاديون نحو 50 امرأة، الخميس والجمعة، في أربيندا بشمال بوركينا فاسو، حسبما قال مسؤولون وسكان في البلدة التي تشهد أعمال عنف باستمرار.

ووفق شهادات سكان ومسؤولين محليين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، خُطفت مجموعة أولى من نحو أربعين امرأة على بعد عشرة كيلومترات تقريباً جنوب شرق أربيندا، ثم خُطفت نحو عشرين امرأة في اليوم التالي في شمال البلدة.
Advertisement

غير أن بعض النساء تمكّنّ من الفرار وعُدن إلى أربيندا.

وأوضح أحد السكان أن "النساء اجتمعن للذهاب لقطف أوراق الشجر والفواكه البرية في الأدغال لأنه لم يتبق شيء للأكل"، مضيفًا أنهن غادرن بعرباتهن، الخميس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-01-15
18:30 | 2023-01-15
16:59 | 2023-01-15
16:30 | 2023-01-15
16:00 | 2023-01-15
15:30 | 2023-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website