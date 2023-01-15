مسلحون يخطفون نحو 50 امرأة في شمال بوركينا فاسو

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خطف مسلحون يُعتقد أنهم جهاديون نحو 50 امرأة، الخميس والجمعة، في أربيندا بشمال بوركينا فاسو، حسبما قال مسؤولون وسكان في البلدة التي تشهد أعمال عنف باستمرار.ووفق شهادات سكان ومسؤولين محليين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، خُطفت مجموعة أولى من نحو أربعين امرأة على بعد عشرة كيلومترات تقريباً جنوب شرق أربيندا، ثم خُطفت نحو عشرين امرأة في اليوم التالي في شمال البلدة.غير أن بعض النساء تمكّنّ من الفرار وعُدن إلى أربيندا.وأوضح أحد السكان أن "النساء اجتمعن للذهاب لقطف أوراق الشجر والفواكه البرية في الأدغال لأنه لم يتبق شيء للأكل"، مضيفًا أنهن غادرن بعرباتهن، الخميس.