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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إن إيران طالبت سوريا، بدفع تكاليف النفط مقدماً، ورفضت عقود التسليم مؤجل الدفع، بعدما رفعت سعر النفط ليصل إلى سعر السوق، ما زاد من معاناة الاقتصاد السوري الذي يعتمد على إيران في الحصول على أكثر من نصف احتياجاته النفطية.وقالت الصحيفة إن مسؤولين إيرانيين، قالوا لنظرائهم السوريين إنهم سيتعين عليهم الآن "دفع المزيد من الأموال للحصول على النفط مع وصول الطلب إلى ذروته في الشتاء"، بعدما كانت إيران تزود سوريا بالنفط بأسعار مخفضة.وضاعف المسؤولون الإيرانيون سعر النفط ليصل إلى سعر السوق الذي يزيد عن 70 دولاراً للبرميل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب الصحيفة.وأدى ذلك إلى أسوأ أزمة نقص وقود في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك، وفقاً لمحللين.صفوف أمام محطات الوقودونقلت "وول ستريت جورنال" عن وسائل إعلام سورية، أن سكان العاصمة يصطفون يومياً أمام محطات الوقود المتوقفة عن العمل لساعات، وأشارت إلى ارتفاع تكلفة النقل وأسعار السلع.وأغلقت الحكومة السورية الشهر الماضي بعض المكاتب الإدارية لعدة أيام لتوفير الطاقة، فيما أغلقت العديد من المصانع أبوابها بسبب المعاناة التي تواجهها للحصول على الوقود لتشغيل المولدات في ظل نقص الكهرباء.وقالت "وول ستريت جورنال" إن الفقراء هم الأكثر تضرراً، مُشيرة إلى لجوء العديد منهم إلى حرق الخشب وقشور الفستق للطهي والتدفئة.