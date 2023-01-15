السوداني: العراق بحاجة لوجود القوات الأجنبية للقضاء على "داعش"

Advertisement

قال رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد، إن بلاده ما زالت تحتاج إلى وجود القوات الأجنبية في البلاد، للقضاء على ما تبقى من تنظيم "داعش".ونقلت الصحيفة عن السوداني قوله إنه "داخل العراق، لا نحتاج إلى قوات مقاتلة.. إذا كان هناك تهديد للعراق فهو تغلغل خلايا (داعش) في أنحاء سوريا". وأشار إلى أن القضاء على التنظيم يحتاج إلى مزيد من الوقت.وقال السوداني إن من بين أسباب الإبقاء على القوات الأجنبية في بلاده أنها توفر مركزاً لوجستياً لإعادة إمداد القوات الأميركية التي تحارب بقايا تنظيم "داعش" في سوريا، وهي مهمة أكد أنها ساهمت في منع عودة ظهور التنظيم.ووفقاً للصحيفة يتمركز نحو 900 جندي أميركي في سوريا.