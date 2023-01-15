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عربي-دولي

السوداني: العراق بحاجة لوجود القوات الأجنبية للقضاء على "داعش"

Lebanon 24
15-01-2023 | 13:30
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قال رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد، إن بلاده ما زالت تحتاج إلى وجود القوات الأجنبية في البلاد، للقضاء على ما تبقى من تنظيم "داعش".

ونقلت الصحيفة عن السوداني قوله إنه "داخل العراق، لا نحتاج إلى قوات مقاتلة.. إذا كان هناك تهديد للعراق فهو تغلغل خلايا (داعش) في أنحاء سوريا". وأشار إلى أن القضاء على التنظيم يحتاج إلى مزيد من الوقت.
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وقال السوداني إن من بين أسباب الإبقاء على القوات الأجنبية في بلاده أنها توفر مركزاً لوجستياً لإعادة إمداد القوات الأميركية التي تحارب بقايا تنظيم "داعش" في سوريا، وهي مهمة أكد أنها ساهمت في منع عودة ظهور التنظيم. 

ووفقاً للصحيفة يتمركز نحو 900 جندي أميركي في سوريا.
كما عبر رئيس الوزراء عن رغبة بلاده في بناء علاقات متينة مع الولايات المتحدة، معرباً عن أمله في أن يكون العراق على علاقة جيدة مع إيران والولايات المتحدة، خصوصاً أن "تحقيق علاقة جيدة مع واشنطن وطهران بالوقت نفسه ليس مستحيلاً".

وتابع أن "الرئيس الأميركي جو بايدن يختلف عن أسلافه، وهو على دراية بالوضع العراقي بالكامل"، مؤكداً أن العراق سيرسل وفداً إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك.

وفي 30 كانون الأول، أفادت القيادة المركزية الأميركية، بأن قواتها وحلفائها في العراق وسوريا تمكنت من إسقاط حوالى 700 مسلح من تنظيم "داعش" خلال العام 2022، لكنها حذرت من رغبة التنظيم في "الضرب خارج المنطقة، ومواصلة العمل مع المنتسبين في جميع أنحاء العالم".
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