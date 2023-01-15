الرئيس الإسرائيلي يحذر من "أزمة دستورية تاريخية" في بلاده

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حذر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، من أن بلاده تواجه "أزمة دستورية تاريخية" بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل يدعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أنه يقوم بوساطة بين الأطراف المعنية.ويرغب نتنياهو، الذي بدأ أخيراً ولايته السادسة، في تقييد عمل المحكمة العليا التي يتهمها أعضاء من ائتلافه الديني القومي، بـ"التجاوز في سلطاتها والنخبوية".ويرى معارضو الخطة، الذين خرجوا في احتجاجات السبت، أن تلك الإصلاحات ستنتقص من استقلال القضاء، وستشجع الفساد، وستؤدي لتراجع حقوق الأقليات، كما ستحرم المحاكم الإسرائيلية من مصداقية تساعد في درء اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الخارج.