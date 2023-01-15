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عربي-دولي

البرهان يرد على "تجنيد المرتزقة".. ويشدد على الخطوط الحمراء

Lebanon 24
15-01-2023 | 15:00
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شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان،على عدم السماح لأي كان بتفكيك القوات المسلحة، مؤكدا ضرورة احترام سيادة الخرطوم، وعدم السعي إلى "فرض إملاءات عليها".

وجاء موقف البرهان، قائد الجيش السوداني،  في معرض كلمة بختام مهرجان الرماية رقم 57 في النيل الأزرق، حيث تطرق إلى عدد من القضايا الراهنة بالبلاد.
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وقال البرهان إن القوات المسلحة ستدعم التوجه الديمقراطي "وكل الخطوات التي من شأنها أن تخدم هذه الغاية".

وتابع أن القوات السودانية "ستظل قوات قومية محترفة تباشر مهامها بعيدا عن السياسة"، مضيفا أن ما جرى توقيعه من اتفاق يبعث على الأمل في الخروج من الأزمة الحالية.

في غضون ذلك، دعا البرهان القوى المدنية إلى أن "تنصرف إلى ترتيب أحزابها وتنظيماتها السياسية"، بحسب تعبيره.
 
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