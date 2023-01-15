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بيلاروس: التدريبات الجوية المشتركة مع روسيا أغراضها دفاعية

Lebanon 24
15-01-2023 | 15:30
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نقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء عن مجلس الأمن في بيلاورس قوله، إن التدريبات المشتركة للقوات الجوية مع روسيا، والتي ستبدأ الأسبوع المقبل، هي "لأغراض دفاعية بحتة" وستركز على مهام الاستطلاع وطرق إحباط هجوم محتمل.
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وقالت مينسك أيضاً إنها "مستعدة" لأي "أعمال استفزازية" من أوكرانيا، بعد أن أثارت موجة من النشاط العسكري بها مخاوف جديدة لدى كييف والغرب من احتمال أن تكون روسيا تستعد لاستخدام حليفتها، التي كانت بمثابة نقطة انطلاق للغزو في فبراير الماضي، لشن هجوم بري جديد على أوكرانيا.
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