الأردن يعلن القبض على أجانب حاولوا اجتياز الحدود إلى دولة مجاورة

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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، "القبض على أجانب حاولوا اجتياز الحدود إلى دولة مجاورة".وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، محاولة تسلل مجموعة أشخاص من جنسية أجنبية إلى دولة مجاورة"، حسب قناة المملكة الأردنية.وأضاف المصدر العسكري، أن "مرتبات المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي الأردنية إلى أراضي دولة مجاورة، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى القاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المعنية".وأكد المصدر، أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني". (سبوتنيك)